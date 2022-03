DEL: Quotientenregel im Saisonendspurt

Fünf Mal 60 Minuten, fünf Mal alles geben im Kampf um die Playoff-Plätze, fünf Spiele in zehn Tagen. Das war zuletzt Alltag für die Nürnberg Ice Tigers. Dass die Nürnberger gerade dieses Mammut-Programm absolvieren müssen, liegt an der Corona-Pandemie.

Zahlreiche Spielausfälle wegen Corona

Denn der DEL Terminplan ist übervoll. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Spielausfälle, weil bei den DEL-Vereinen das Virus immer wieder heftig grassiert hatte und an ein Austragen der Partien oft nicht zu denken war.

So fällt auch beispielsweise das für Mittwochabend angesetzte Spiel zwischen den Schwenninger Wild Wings und den Augsburger Panthern aus. Wie die DEL am Dienstagnachmittag mitteilte, seien zu viele Corona-Fälle in den Reihen der Panther der Grund für die Absage. Augsburg könne demnach immer noch keine spielfähige Mannschaft aufbieten. Schon die Partien gegen die Adler Mannheim, die Eisbären Berlin und die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven mussten abgesagt werden.

Die Hauptrunde sollte ursprünglich am 27. März 2022 enden. Zwar ist die Saison schon um eine Woche, bis zum 3. April, verlängert worden, trotzdem kann es sein, dass nicht alle ausgefallenen Spiele nachgeholt werden können.

Die Quotientenregel könnte letztlich entscheiden

Wer absteigt und wer in die Playoffs kommt, wird dann nicht mehr alleine durch die Anzahl der Punkte, die die Teams auf ihrem Konto haben, bestimmt. In diesem Fall kommt die sogenannte Quotientenregel zum Einsatz: Für die Tabelle werden dabei die Anzahl der Punkte durch die Anzahl der tatsächlich absolvierten Spiele geteilt.

Geht eben nicht anders, meint Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf: "Die Liga versucht ihr Bestes. Wir haben eine Woche drangehängt. Es sind jetzt für alle Spiele Nachholtermine gefunden worden. Wir müssen uns jetzt um unsere Spieler kümmern, dass wir alle gesund bleiben."

Höfflin: "Als Spieler kann man eh nichts ändern"

Die Akzeptanz für diesen Kompromiss ist bei den DEL-Teams groß. Auch Nationalspieler Mirko Höfflin vom ERC Ingolstadt will sich nicht über diese Entscheidung beschweren, auch wenn es sein kann, dass am Ende nicht jedes Team gleich oft gegen alle anderen Mannschaften gespielt hat.

Aber in dieser Ausnahmesituation müssen Kompromiss-Lösungen gefunden werden. "Wir haben natürlich alle gehofft, dass es nicht so kommt. Aber jetzt ist es so. Jeder wusste von Anfang an, wie es dann geregelt wird - und jetzt ist es so. Als Spieler kann man eh nichts ändern", so Höfflin. Und so kämpfen sie weiterhin eifrig um Punkte in der DEL, wenn es sein muss, dann eben auch alle zwei Tage.