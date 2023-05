Eishockey: DEB-Team will Aufholjagd gegen Österreich fortsetzen

Der erste Sieg bei der Eishockey-WM in Finnland und Lettland soll für das deutsche Team nur der Anfang einer großen Aufholjagd gewesen sein. Nach dem 6:4 (0:1, 3:1, 3:2) im Alles-oder-nichts-Spiel gegen Dänemark am Donnerstag peilt die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes im Prestigeduell gegen Österreich nur 24 Stunden später direkt den nächsten Erfolg an.

"Wir müssen wissen, dass es von vorne losgeht und das Spiel genauso wichtig ist wie das von heute", sagte Kapitän Moritz Müller vor dem fünften deutschen Vorrundenspiel am Freitag in Tampere.

"Es wird nicht einfacher"

Durch die unglücklichen Auftaktniederlagen gegen die Titel-Mitfavoriten Schweden (0:1), Finnland (3:4) und die USA (2:3) helfen der Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis nun wohl nur noch Siege, um das Minimalziel Viertelfinale noch zu schaffen.

"Es wird morgen und die restlichen Spiele nicht einfacher. Wenn wir es genauso weiter machen, habe ich ein gutes Gefühl, dass wir das Viertelfinale erreichen", sagte NHL-Stürmer Nico Sturm (San Jose). Nach der Partie gegen Österreich stehen noch die Duelle mit den Außenseitern Ungarn (Sonntag) und Frankreich (Dienstag) an.

"Wir müssen natürlich mit einer breiten Brust da reingehen. Wir wollen auftrumpfen als dominierende Mannschaft." Moritz Seider

Bekommt DEB-Team Schützenhilfe?

Die Dänen, die aktuell acht Punkte haben, müssen ihre restlichen Spiele nun gegen die stärksten Teams der Gruppe USA, Schweden und Finnland bestreiten. Sollten die Favoriten diese Partien gewinnen, könnte sich das deutsche Team sogar noch einen Ausrutscher gegen die schwächeren Teams leisten.

Auf Schützenhilfe will sich die DEB-Auswahl indes nicht verlassen. "Für uns ist das Spiel gegen Österreich genauso wichtig wie das von heute", sagte Bundestrainer Kreis.