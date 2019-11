Eishockey: DEB-Team verpasst Turniersieg knapp

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) hätte in der regulären Spielzeit gewinnen müssen, um die Schweiz noch von der Tabellenspitze zu stoßen. Die Eidgenossen gewannen den Deutschland Cup zum dritten Mal, obwohl sie ihr letztes Spiel gegen Russland mit 3:4 nach Penaltyschießen verloren.

DEB-Team überzeugt auch ohne Stammspieler

Der Nürnberger Andreas Eder (7. und 29.) erzielte vor 4633 Zuschauern die Tore für die unerfahrene deutsche Mannschaft, in der die meisten Leistungsträger fehlten. Zum Auftakt ihres Heimturniers hatte die DEB-Auswahl Vorjahressieger Russland überraschend mit 4:3 geschlagen. Für die Slowaken trafen Matus Sukel (32.), Filip Krivosik (56.) und Peter Zuzin in der dritten Minute der Verlängerung.

Wie schon in den ersten beiden Spielen überzeugte das deutsche Team auch ohne die meisten Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 und zahlreiche WM-Stammspieler. Söderholm verzichtete in Krefeld auf seine Leistungsträger, um für die WM im nächsten Jahr in der Schweiz Alternativen zu testen. Insgesamt fünf Debütanten schickte der Finne beim Heimturnier aufs Eis.

"Sie haben alle die Erwartungen erfüllt, die ich hatte." Toni Söderholm