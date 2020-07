Eishockey-Coronakonzept fertig - Warten auf die Genehmigung

Aktuell liegt das knapp 80-seitige Konzept Politik und Professoren vor, kommende Woche soll eine Entscheidung fallen. Während im Profifußball die Rahmenbedingungen in den Stadien relativ vergleichbar waren - ein Rasen, Tribüne, viel frische Luft -, hat der Hallensport Eishockey doch mit einigen Besonderheiten zu kämpfen.

Die Problematik der unterschiedlichen Arenen

Eine neue Multifunktionsarena lässt sich nicht mit einem alten Stadion irgendwo in der Oberliga vergleichen. Gleich ist eigentlich nur der Bereich ums Eis, aber Belüftung, Wege - überall anders. Zahlreiche Experten suchten den größten gemeinsamen Nenner, sprich: ein Musterstadion. Die Wahl fiel auf Füssen.

"Weil wir in die Füssen die Möglichkeit haben, das in einem Zuschauerbereich zu simulieren, was wir häufig in Deutschland haben: knapp unter 4.000, Belüftung-, Kabinensituation - wo wir natürlich versucht haben, den Vereinen an dieser Simulation eine Hilfe zur Selbsthilfe zu geben", sagt der Allgäuer Stefan Schaidnagel, DEB-Sportdirektor und Mitglied der Task Force, die das Konzept entwickelt hat.

Fest steht aber auch: Vor Ort braucht es individuelle Lösungen mit den Behörden.

Das Hauptproblem: Umziehen in engen Kabinen

Egal, welche Liga: Die Enge der Eishockeykabine mach ein Umziehen, ohne einen anderen anzurempeln, fast unmöglich. Zudem sind die Katakomben stickig, die Duschen direkt neben dran - womöglich ein klasse Ort für Aerosole. Die Teams müssen sich aufteilen – das kniffligste daran.

Es gibt oft nur eine "begrenzte Anzahl Kabinen und wie können wir zwei Mannschaften, Betreuer, Physiotherapeuten, Ärzte so leiten, damit wir alles auf ein MInimum regulieren?", ergänzt Schaidnagel.

Zu lösen ist das eventuell über ein neues Zeit-und Belegungsmanagement. Doch die Frage, ob nicht irgendwer gewaltig zurückstecken muss, beispielsweise der Nachwuchs, bleibt vor allem in Standorten mit nur einer Eisfläche.