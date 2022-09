Eishockey-CL: EHC München siegt 4:1 gegen Rapperswil

Noch nie ein deutscher Sieger

Die Champions Hockey League wird seit 2014 ausgetragen. Ein deutscher Klub konnte noch nie gewinnen. Der EHC München stand immer hin zwei Mal im Finale. 2019 verloren die Bayern gegen Rekordsieger HC Göteborg aus Schweden, im vergangenen Jahre gegen den schwedischen Meister Rögle BK.

In der neuen Saison hat sich der EHC München selbst in die MItfavoritenrolle gesetzt. Trainer Don Jackson will diesmal "den Pokal nach Hause holen".