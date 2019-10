Eishockey-CHL: Termine für Augsburg-Biel und München-Minsk fix

Nur auf Tabellenplatz zehn der Deutschen Eishockeyliga stehen derzeit die Augsburg Panther. Der EHC Red Bull München führt die Tabelle souverän an. Gemeinsam haben beide Mannschaften, dass sie in drei Wochen im Achtelfinale der Champions Hockey League antreten: Der AEV gegen den Schweizer EHC Biel, die Müncher gegen Junost Minsk aus Weißrussland.

Panther am 12. November in Augsburg, am 19 November in Biel

Der AEV empfängt Biel am 12. November ab 19.30 Uhr im Curt-Frenzel-Stradion in Augsburg. Das Rückspiel in der Schweiz findet am 19. November ab 19.45 Uhr statt. Der EHC Biel ist dreifacher Schweizer Meister und steht aktuell auf Platz zwei der Tabelle der Schweizer National League. Nach der Auslosung hatte Panther-Trainer Tray Tuomie erklärt: "Wir wollen für die nächste Sensation sorgen". Der Ticketverkauf für das Heimspiel startet am Dienstag (22.10.19) um 17:00 Uhr. An einer Vereinbarung zu Gästetickets für das Rückspiel arbeiten nach Angaben der Panther die Fanclubs des AEV.

Panther nach Null-Punkte-Wochenende am Freitag gegen Schweninngen

Die Panther stehen nach zwei Niederlagen gegen Mannheim und Bremerhaven am Wochenende auf Platz 10 der Tabelle in der Deutschen Eishockeyliga (DEL). Am Freitag emfängt Augsburg ab 19.30 Uhr die Wild Wings aus Schwenningen. Gegen den Tabellenvorletzten hoffen die Fans des AEV auf den zweiten Heimsieg der Saison.

EHC Red Bull München am 12. November in Minsk, am 20. November zu Hause

Der EHC Red Bull München gilt für die Achtelfinal-Partien gegen den weißrussischen Vertreter Junost Minsk als klarer Favorit. Der EHC spielt am 12. November ab 18.00 Uhr in Minsk und und am 20. November ab 20.00 Uhr zu Hause in der Olympia-Eishalle. Tickets für das Heimspiel sind nach Angaben des EHC ab sofort erhältlich.