Eishockey-Champions-League: Bittere Niederlage für EHC München

Es war kein guter Start, den der EHC München in das Achtelfinale der Eishockey-Champions-League erwischte. Gerade einmal 13 Minuten waren im Olympia-Eisstadion gespielt, da hatten die Viertelfinal-Hoffnungen des EHC einen herben Dämpfer erlitten. Die Gäste vom EV Zug lagen bereits mit 3:0 vorne.

BrianO'Neill hatte nach 6:45 Minuten eine Powerplay-Situation der Schweizer ausgenutzt und zum 1:0 getroffen. Kurz darauf bekamen die Münchner Samuel Kreis an der linken Bande nicht zu fassen. Der Schweizer bediente Dario Simion, der aus kurzer Distanz einschob (7:10). Nicht einmal eine Viertelstunde war von der Uhr, als Peter Cehlárik auf 3:0 erhöhte (13:06).

Der EHC braucht nun ein kleines Wunder

Doch statt einer Aufholjagd der Münchner, setzten die Schweizer ihren Sturmlauf im zweiten Drittel fort. Schon zwei Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Zug auf 4:0 durch Yannick Zehnder und legte wenig später durch ein Tor von Cehlárik nach (27:24). Trainer Don Jackson wechselte nach dem 0:5 Golaie Danny aus den Birken aus. Ihn ersetzte Daniel Allavena.

Die Niederlage konnte er dadurch freilich nicht mehr verhindern. Zwar verkürzte Filip Varejcka kurz nach Beginn des dritten Drittels auf 1:5, doch an den schlechten Aussichten auf ein Weiterkommen ändert das nichts mehr. Der EHC braucht nun im Rückspiel am 23. November ein kleines Wunder, um in das Viertelfinale einzuziehen.