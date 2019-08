Eishockey-Champions-League: Auftakt für München und Augsburg

Der Modus

32 Teams nehmen an der CHL teil. Gespielt wird zunächst in einer Vorrunde mit acht Gruppen zu je vier Teams. Die besten zwei Teams jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein. In den Gruppenspielen gibt es bei Gleichstand nach der regulären Spielzeit eine Overtime von maximal fünf Minuten, danach wird der Seiger im Penaltyschießen ermittelt.

Der Auftakt der bayerischen Teams

Der EHC München startet mit zwei Heimspielen in die neue CHL-Saison. Am Donnerstagabend (19.30 Uhr) ist der HC Ambri-Piotta aus der Schweiz der Auftaktgegner, am Samstag (16.00 Uhr) geht es gegen HC Banska Bystrica aus der Slowakei. Dritter Gegner in der Gruppenphase, die bis zum 16. Oktober abgeschlossen sein soll, ist Färjestad Karlstad aus Schweden.

Die Augsburger Panther müssen zunächst zwei Mal reisen. Augsburg gastiert am Donnerstag (18.00 Uhr) zunächst bei Lulea Hockey in Schweden, am Samstag (20.30 Uhr) beim vermeintlich schwächsten Team der Gruppe, den Belfast Giants. Dritter Gruppengegner ist Bili Tygri Liberec aus Tschechien. Die Play-offs nach der Gruppenphase beginnen am 12. November, das Finale findet am 4. Februar 2020 statt.