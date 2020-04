Eishockey: Champions Hockey League ändert Modus

Statt wie geplant am 3. September sollen die ersten Spiele in der "Champions League" des Eishockeys mit den deutschen Klubs München, Straubing, Mannheim und Berlin nun am 6. Oktober stattfinden, teilte die Liga mit. Zudem treten die 32 Teilnehmer - anders als in den vergangenen Jahren - von Beginn an in K.o.-Runden mit Heim- und Auswärtspartien an. Die Paarungen stehen noch nicht fest.