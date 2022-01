Eishockey bei Olympia: "Enorm wichtig für unseren Sport"

Die Erinnerungen sind natürlich noch da. Vor knapp vier Jahren schaffte die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft den größten Erfolg ihrer Olympia-Geschichte: die Silbermedaille bei den Winterspielen in Pyeongchang. Es war natürlich der Karrierehöhepunkt aller Teilnehmer.

Und dementsprechend voller Vorfreude gehen die Spieler auch wieder in das anstehende Turnier ab Anfang Februar in Peking: "Für mich sind die Olympischen Spiele das Größte, was man erleben kann als Athlet. Und deswegen wünsche ich mir, dass die stattfinden, dass wir dabei sind", sagt der Nationalspieler Moritz Müller. Von einer Absage des Turniers in Peking will kein Aktiver etwas hören.

DEB baut auf seine Hygienevorschriften - in der Liga mehren sich Omikron-Fälle

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) sieht auch keinen Grund, das olympische Turnier abzusagen. Umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen und Hygienevorschriften des DEB lassen zumindest auf eine sichere Dienstreise hoffen. "Wir werden alles machen, immer mit der Prämisse Nummer eins, die Spieler Spielerinnen die Gesundheit nicht zu gefährden", sagt der DEB-Sportdirektor Christian Künast.

Trotzdem mehren sich daheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), die während Olympia pausieren will, derzeit die Omikron-Fälle. Nachdem zuvor bereits die Teams von Red Bull München und der Iserlohn Roosters, Grizzlys Wolfsburg und Bietigheim Steelers in Quarantäne waren, ist nun auch der ERC Ingolstadt mit mehreren Corona-Fällen betroffen.

Weit über 30 Nachholspiele stehen in der DEL an

Die gesamte Mannschaft sowie das Trainer- und Betreuerteam muss sich auf Anordnung des Gesundheitsamts in die Selbst-Isolation begeben. Wie die Oberbayern am Donnerstag mitteilten, können die für Freitag gegen die Adler Mannheim und die für Sonntag bei den Schwenninger Wild Wings angesetzten DEL-Spiele nicht stattfinden. Über Nachholtermine will der ERC in Abstimmung mit der DEL "zeitnah informieren".

Weit über 30 Nachholspiele stehen derzeit noch an. Sollten die gegnerischen Vereine einverstanden sein, dürften sie auch in der Olympia-Pause Partien nachholen.

Klar ist laut Künast: "Für unseren Sport wäre es natürlich enorm wichtig, wenn wir uns so präsentieren können, dass am Ende jeder sagt : 'Wow, das ist ein Sport, zu dem will ich meine Kinder auch schicken.'" In etwa so wie damals in Pyeongchang also, als plötzlich ein ganzes Land mit dem Eishockey-Nationalteam mitgefiebert hat.