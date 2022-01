Eishockey: Bayreuth Tigers trennen sich von Trainer Petri Kujala

Die Bayreuth Tigers haben sich von Trainer Petri Kujala getrennt. "Aufgrund der Ergebnissituation der letzten Wochen mussten wir reagieren", so Tigers-Geschäftsführer Matthias Wendel. Wendel habe Kujala in einem persönlichen Gespräch über die Entscheidung informiert.

Bayreuth Tigers: Zuletzt sieben Niederlagen in Folge

In der zweiten deutschen Eishockeyliga (DEL2) kassierten die Bayreuther zuletzt zwölf Niederlagen in den vergangenen 13 Spielen, davon jüngst sieben in Serie. In der Tabelle wurden die Tigers so bis auf den vorletzten Platz durchgereicht. Aktuell steht Bayreuth auf dem 13. Platz vor Lokalrivale VER Selb.

Neuer Trainer bereits verpflichtet

Petri Kujala hatte die Bayreuth Tigers in der Saison 2018/19 übernommen und war seitdem der Mann an der Seitenlinie. Bereits morgen soll der neue, bereits verpflichtete Trainer das Training leiten. Um wen es sich handelt, ist bislang nicht bekannt.