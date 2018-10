Eishockey: Bayernpower mischt NHL auf

Nashville, Pittsburgh, Titelverteidiger Washington - das sind die meistgenannten Namen, wenn es um die Frage geht, wer den Stanley Cup, die Meisterschaftstrophäe in der nordamerikanischen Eishockey-Liga, in dieser Saison holt. Der Rosenheimer Torwart Philipp Grubauer war in der vergangenen Spielzeit erfolgreich. Ziel 1, den Cup, den hat er erreicht. Ziel 2, Stammtorwart zu werden, das will er noch schaffen. Der Druck ist enorm. Nicht nur weil bei Grubauers neuem Club Colorado mit Sergej Warlamow ausgerechnet der russische Nationaltorwarts sein direkter Konkurrent ist. Sondern auch, weil die NHL keine Fehler verzeiht.

Mancher Ex-DEL-Spieler aussortiert

"Man muss ehrgeizig bleiben. Und man braucht jede Menge Glück. Es ist vielleicht leicht, dass man in die NHL kommt. Aber drinzubleiben ist umso schwerer", erklärt Grubauer. "Sobald du keine Punkte produzierst als Spieler, bist du auch gleich wieder weg. Die holen dann einen Neuen. " Das haben manche der Olympiahelden von Pyeonchang, die in die NHL gewechselt sind schon erleben müssen, bevors mit der Liga überhaupt losging: Für Marcel Noebels ging es nach zwei Woche im Trainingscamp gleich zurück nach Berlin, für den Ex-Nürnberger Yasin Ehliz und den Ex-Münchner Brooks Macek erstmal ins Farmteam ihrer neuen Clubs. Ein anderer hat aber das Zeug sofort dabei zu sein Dominik Kahun, seit Sommer bei den Chicago Blackhawks.