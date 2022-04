Eishockey: Augsburger Panther verpassen Pre-Play-offs

Die DEL-Endrunde in der Übersicht

Pre-Play-offs (Best of three, 5. 7. und 8. April):

ERC Ingolstadt (7.) - Kölner Haie (10.)

Nürnberg Ice Tigers (8.) - Düsseldorfer EG (9.)

Play-offs, Viertelfinale (Best of five, ab 10. April):