Eishockey: Auch Augsburg und Straubing bereit für Ligastart

"Grünes Licht", meldeten die Augsburger Panther am Dienstagmorgen: Der schwäbische DEL-Klub wird an der Saison 2020/21 teilnehmen, sofern die Liga in ihrer Versammlung am 19. November tatsächlich einen Saisonstart beschließt.

"Den größten Anteil an dieser Entscheidung haben zweifelsohne die Spieler sowie das Trainerteam, die erneut geschlossen einem erheblichen Gehaltsverzicht zugestimmt haben", wird Augsburgs Gesellschafter Lothar Sigl in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Straubing stimmt für Aufnahme des Spielbetriebs

Auch die Straubing Tigers haben ihre Bereitschaft zur Teilnahme erklärt. "Hinter uns liegen arbeitsreiche Wochen und Monate", sagt Geschäftsführerin Gaby Sennebogen, "doch nun haben wir den Punkt erreicht, an dem wir bei der Abstimmung am Donnerstag einer Teilnahme am Spielbetrieb einer möglichen Saison 2020/21 zustimmen können."

Auch die Niederbayern haben ihre Entscheidung erst nach sorgfältigen wirtschaftlichen Abwägungen getroffen. "Dank gilt unseren Spielern sowie den Trainern, unseren Mitarbeitern, Gesellschaftern, Sponsoren, Partnern, Gönnern und allen Beteiligten, die dazu ihren Anteil geleistet haben", so Sennebogen. Zudem habe die "monetäre Unterstützung aus dem staatlichen Hilfspaket für den Profisport einen entscheidenden Faktor" gespielt.