12.03.2019, 22:27 Uhr

Augsburg und Ingolstadt starten stark in die Play-offs

Die Augsburger Panther haben das erste Spiel in der Serie "best of seven" gegen die Düsseldofer EG überraschend klar gewonnen. Auch der ERC Ingolstadt konnte sich gegen die Kölner Haie deutlich durchsetzen.