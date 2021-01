Eisenbichler wird Dritter beim Skispringen in Willingen

Wegen der extrem schwierigen Windverhältnisse hatte der erste Durchgang rekordverdächtige 113 Minuten gedauert. Der zweite Sprungdurchgang wurde von der Jury witterungsbedingt abgesagt.

Der Siegsdorfer Markus Eisenbichler flog 143 Meter weit und landete hinter Norwegens Überflieger Halvor Egner Granerud (149 Meter) und dem Polen Piotr Zyla (137 Meter). Gelb-Träger Granerud sicherte sich damit auch den Sieg bei der Gesamtwertung "Willingen Six" für den besten Athleten des Wochenendes.

Weltcup-Punkte auch für Paschke, Freund und Geiger

Auch Pius Paschke schaffte es als Achter unter die besten Zehn, Severin Freund als 17. und Karl Geiger als 23. holten ebenfalls Weltcup-Punkte.

Granerud baut Führung im Gesamt-Weltcup aus

Granerud strich mit seinem Sieg nicht nur 15 000 Euro für den besten Skispringer am Willingen-Wochenende ein, sondern baute auch sein Polster im Gesamt-Weltcup aus. Mit 1206 Punkten liegt er nun schon deutlich vor Eisenbichler (888), der zwar genauso herausragend springen kann, dies aber bislang nicht so beständig zeigte wie sein Widersacher.

Noch drei Wettkampf-Wochenenden bis zur WM

Bis zur Weltmeisterschaft in Obersdorf im Allgäu stehen für Eisenbichler, Geiger und Co. noch drei Wettkampf-Wochenenden an. Auf das Klingenthal-Heimspiel folgen weitere Springen im polnischen Zakopane und in Rasnov in Rumänien.