Eisenbichler verliert bei Raw-Air weiter, Kobayashi-Brüder vorne

Bei der Qualifikation in Lillehammer landete der 27 Jahre alte Bayer nach einem Sprung auf 132,5 Meter auf Rang 18. Bester Deutscher war der Oberstdorfer Karl Geiger, der Platz zehn belegte. Neben dem Duo qualifizierten sich auch Constantin Schmid aus Oberaudorf(16.), Pius Paschke (22.) vom WSV Kiefersfelden, Stephan Leyhe (28.) und Andreas Wellinger vom SC Ruhpolding (37.) für das Wettkampf-Einzel am Dienstag (17.00 Uhr).

Zwei Kobayashis Qualifikationsbeste, Johansson führt Raw-Air an

Die Kobayashi-Brüder aus Japan schafften es in der Quali an die Spitze: Der ältere Bruder Junshiro (139,5 Meter) landete vor dem bereits als Gesamtweltcup-Sieger feststehenden Ryoyu Kobayashi (137 Meter). In der Raw-Air-Gesamtwertung führt weiter der Norweger Robert Johansson vor Ryoyu Kobayashi und dem Österreicher Stefan Kraft. Eisenbichler bleibt Vierter, hat aber schon über 50 Punkte Rückstand. Bei der in Norwegen stattfindenden Tournee geht es für die drei Bestplatzierten in der Gesamtwertung um ein Preisgeld von insgesamt 100.000 Euro.