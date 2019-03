Eisenbichler: "Doping ist Beschiss"

Zum Doping-Skandal in Seefeld äußerte sich Eisenbichler deutlich: "Das ist eine Frechheit, man bescheißt nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen, Mitathleten wie Unterstützer." Er selbst könne als Profisportler den Betrug an der Konkurrenz nicht nachvollziehen: "Ich weiß auch, wie das ist, Rückschläge zu kassieren - dann muss man eben härter trainieren."

Vierschanzentournee als "Knotenöffner"

Sportlich sei für den Siegsdorfer Eisenbichler in dieser Saison die Vierschanzentournee der "Knotenöffner" gewesen: "Die Saison ist schwierig angelaufen." Vor den drei WM-Titeln (Einzel, Team, Mixed-Team) in Seefeld hatte Eisenbichler noch nicht mal einen Weltcupsieg errungen. Und jetzt? "Steht man halt da und jeder klopft dir auf die Schulter und sagt zu dir: 'Jetzt bist du Weltmeister!' Und du denkst dir so: 'Joa'", sagte er mit einem Lächeln.

Althaus wünscht sich "zweiten Saisonhöhepunkt"

Skispringerin Katharina Althaus, die bei der WM ebenfalls drei Goldmedaillen gewann, wünscht sich bei den Frauen ein vergleichbares Format zur Vierschanzentournee bei den Männern "als zweiten Saisonhöhepunkt" neben der WM - vielleicht schon im nächsten Jahr. Die Oberstdorferin freut sich schon auf die Heim-Weltmeisterschaft in zwei Jahren. "Jetzt merkt man langsam, dass es daheim auch losgeht."