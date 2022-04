Eisbären Regensburg könnten in die DEL2 aufsteigen

In der Finalserie der Eishockey-Oberliga wollen die Eisbären Regensburg am Freitagabend (20 Uhr) in der heimischen Donauarena den Aufstieg perfekt machen.

Die Chancen stehen dabei gut für die Eisbären. Nach dem Sieg in Spiel 3 der Oberliga-Finalserie am Dienstagabend steht es gegen die Indians aus Memmingen 2:1. Nur noch ein Sieg fehlt den Eisbären. Schon heute Abend könnte also der Aufstieg in die DEL2, die zweithöchste deutsche Eishockeyliga, im eigenen Stadion perfekt gemacht werden.

Es könnte erneut eng werden

Die Spiele gegen Memmingen endeten bisher äußerst knapp. In allen drei Partien trennten die beiden Teams am Ende nur ein Tor. Schon zweimal musste der Sieger in der Verlängerung ermittelt werden. So auch am Dienstag, als Andrew Schembri die Partie für Regensburg in der Overtime entschied und seinem Team den sogenannten "Matchpuck" im Spiel heute Abend bescherte.

Die Donau-Arena ist für das vielleicht entscheidende Spiel ausverkauft.

Kein Training in der Donauarena wegen Silbereisen-Konzert

Die Eisbären-Verantwortlichen hoffen, dass sich dann auch die Aufregung der letzten Tage gelegt hat. Wegen eines lange geplanten Konzerts in der Donauarena musste das Team zum Training nach München ausweichen. Ein Bruch des Vorbereitungsrhythmus vor dem wohl wichtigsten Spiel seit Jahren. Da die Eisfläche für das Konzert abgedeckt werden musste und erst heute im Laufe des Tages aufbereitet werden kann, wäre es möglich, dass auch die Eisbeschaffenheit gelitten hat. Dadurch könnte auch ein Teil des Heimvorteils verlorengehen, hieß es von Team-Verantwortlichen unter der Woche.

Doch das soll die Regensburger nicht ablenken. Der Aufstieg soll am besten schon heute im eigenen Stadion perfekt gemacht werden. Sollten Memmingen das Spiel gewinnen, hätten die Eisbären aber noch eine weitere Chance. Das entscheidende fünfte Spiel der Serie müsste dann am Sonntagabend in Memmingen die Entscheidung bringen.