Eisbaden - Extremsport mit Tücken

Tipp: Schrittweise an die kalten Temperaturen herantasten

Gesunde Menschen sollten sich aber auch langsam an diese Belastung herantasten. Entweder, indem sie seit Herbst im See schwimmen und so den Temperaturrückgang schrittweise miterlebt haben. Wer erst jetzt einsteigt, kann sich mit kalten Duschen oder Wechselduschen herantasten.

Am Gewässer selbst sollte man möglichst nicht allein sein. Und vor allem sollte man sich nicht unter Druck setzen und zu viel erwarten. Das Wasser ist kalt, das sollte man sich klarmachen. Denn Eisschwimmen oder Winterbaden ist Kopfsache. Mit der richtigen Einstellung schafft man es, sich zu überwinden. Und dann zügig reingehen, nicht trödeln oder rennen. Kurz untertauchen und abwarten, dass sich Herzschlag und Atmung wieder beruhigen. Und dann entweder locker schwimmen oder auch nur im kalten Wasser stehen.