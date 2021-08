Eisbach-Surferin Janina Zeitler träumt von Olympia

Olympische Spiele "im Hinterkopf" als großes Ziel

Rapid Surfen - das Surfen auf stehender oder künstlich laufender Welle - ist bislang noch nicht olympisch. Zeitler glaubt aber, dass sich das ändern wird. Denn bei den Spielen in Tokio war das Wellenreiten auf dem offenen Meer bereits Teil des olympischen Programms. Für die Münchnerin wäre es zwar "mega cool", auch einmal bei solchen Wettbewerben teilzunehmen.

Doch ihr ist auch klar, dass die Konkurrenz stark ist. "Dadurch, dass ich in München wohne, ist etwas schwieriger gegen Mädels zu konkurrieren, die vielleicht am Meer aufgewachsen sind." Deshalb sind die Olympischen Spiele 2024 bei ihr nur "im Hinterkopf, aber kein Ziel an dem ich aktiv dran arbeite".

"Ich glaube, für jeden Athleten ist Olympia ein Ziel." Janina Zeitler