Einvernehmliches Ende zwischen Henke und dem FCI

Der FC Ingolstadt 04 gab das einvernehmliche Ende der Zusammenarbeit zwischen dem Klub und Sportdirektor Michael Henke bekannt. Henke war bereits von 2013 bis 2017 für den FC Ingolstadt 04 als Co-Trainer beschäftigt. In diese Zeit fiel 2015 der Aufstieg der Schanzer in die Fußball-Bundesliga. 2019 kehrte Henke in der Funktion des Direktors Sport zurück und feierte kürzlich mit dem Klub die Rückkehr in die 2. Bundesliga.

"Gerade wenn ich auf die letzten zwei Jahre zurückschaue bin ich extrem stolz darauf, dass wir eine junge, talentierte Mannschaft aufbauen und mit dieser dann auch die Zweitliga-Rückkehr feiern konnten. Das war eine echte Herausforderung, aber wir haben unser großes Ziel erreicht und der Verein ist nun wieder dort, wo er hingehört. Schade, dass wir uns mit Blick auf die Zukunft nicht mehr finden konnten, aber wir gehen im Guten auseinander und ich werde natürlich interessiert weiterverfolgen, wie sich die Schanzer entwickeln", erklärte der gebürtige Bürener via Pressemitteilung.

FCI will eingeschlagenen Weg fortführen

Geschäftsführer Manuel Sternisa verwies auf "konstruktive Gespräche" mit Henke, in denen sich ergeben habe, dass beide Parteien andere Vorstellungen über die Zukunft des Vereins hätten. Somit mache es Sinn, sich neu zu orientieren. Der FCI möchte laut Sternisa seine begonnen Umstrukturierungen weiter fortsetzen. Laut dem Geschäftsführer sei der Klub in der "aktuellen Konstellation sehr gut aufgestellt."

FCI-Vorstandschef Peter Jackwerth dankte Henke für seine geleistete Arbeit: „Michael Henke war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Baustein innerhalb des Vereins." Der 64-Jährige betonte, dass Henke, "im Kreis der FCI-Familie auch künftig immer herzlich willkommen" sei.