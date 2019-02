Eintracht nach mehr als 20 Jahren im europäischen Achtelfinale

Luka Jovic (23.) und Sebastian Haller (27., Handelfmeter) brachten den Bundesliga-Tabellensiebten mit einem Doppelschlag auf Kurs. Junior Moraes (63.) erzielte den Anschlusstreffer, erneut Haller (81.) und Ante Rebic (88.) machten in der Schlussphase alles klar. Das Hinspiel eine Woche zuvor war 2:2 ausgegangen.

Achtelfinalauslosung am Freitag

Ausgelost wird das Achtelfinale am Freitag (13.00 Uhr) in der UEFA-Zentrale in Nyon/Schweiz, gespielt wird am 7. und 14. März.