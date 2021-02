Eintracht im Aufwind: Frankfurts "Kampfansage" an die Bayern

39 Punkte nach 21 Spielen ist Vereinsrekord

Die Hessen schweben dem Topspiel am Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr/Liveeinblendungen in "Heute im Stadion" auf Bayerrn 1) auf einer Euphoriewelle entgegen. 39 Punkte nach 21 Spieltagen sind für die Eintracht Vereinsrekord, auch vier Siege in den ersten vier Rückrundenspielen gab es zuvor noch nie. Und im neuen Jahr sind die seit zehn Spielen ungeschlagenen Frankfurter punktemäßig sogar besser als die großen Bayern.

"Es gibt viele Mannschaften, die Bayern das Leben schwergemacht haben. Warum sollen wir das nicht können?", fragte Torhüter Kevin Trapp, um gleich selbst jeden Zweifel auszuräumen. Mit der Form und dem Selbstvertrauen "wollen wir auch zuhause gegen Bayern punkten. Gar keine Frage!"