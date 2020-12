Einschätzung von Sportreporter Troll: Schumacher "Zeit geben"

"Also Siege dürfen wir keine erwarten", sagt Troll. "Das ist ein sehr gut ausgebildeter Rennfahrer, der auch talentiert ist, aber er ist keiner, der alles in Grund und Boden fährt von Beginn an", erklärt der Sportreporter. "Das ist ein junger Mann, der seine Zeit braucht" aber auch einer, "der sehr pragmatisch und sehr analytisch an die Sache rangeht", sagt Troll.

Große Fußstapfen "kennt er von Kindesbeinen an"

"Das hat er von seinem Vater", meint der Reporter zu den besonderen Fähigkeiten des Rennfahrers. Trotz der großen Fußstapfen glaubt Troll, dass Schumacher Junior "dem Druck standhalten kann. Weil er das ja gewohnt ist. Er kennt das von Kindesbeinen an, dass dieser Name immer eine gewisse Erwartungshaltung mit sich bringt". Nur der Name allein nütze "allerdings nichts". Deshalb habe er auch "vom Cartsport über die Nachwuchsklassen eine klassische Rennfahrerausbildung gemacht."

Haas-Team: "Genau das, was zu ihm passt"

Troll sieht Schumacher beim Haas-Team in guten Händen: "Das ist eigentlich genau das, was zu ihm passt. Dass er eben kein Winner-Team hat, was zusätzlichen Druck aufbaut. Er ist sicher, dass ihm das "sehr viel helfen wird". Schumacher könne so sehr "viel lernen" und man gebe ihm dort "die Zeit, die er einfach braucht", da ist sich Troll sehr sicher.