Eins gegen eins: Wie weit kommt die DFB-Elf bei der WM?

Am 20. November beginnt in Katar die Fußballweltmeisterschaft. Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Gruppenphase auf Japan, Spanien und Costa Rica. Es wird "sicher eines der spannendsten Turniere der letzten Jahre", sagt BR-Sportreporter Bernd Schmelzer im BR24-Sport-Meinungstalk mit Lukas Schönmüller. Für beide gibt es in Katar nicht den einen klaren Favoriten. Die Franzosen seien exzellent bestückt, "vor allem Offensiv absonderlich gut". Dazu Brasilien, Argentinien - die WM sei deshalb spannend, "weil es nicht die eine Übermannschaft gibt", so Schönmüller.

Gespannt sind beide besonders darauf, wie sich die Europäer schlagen. Frankreich, Spanien, Schweiz, Portugal, Kroatien, Holland oder Dänemark: "In der Breite wird es ein gutes Turnier", glaubt Schönmüller.

Halbfinale ist möglich

Und wo landet die deutsche Nationalmannschaft? Zuerst gilt es die Gruppenphase ohne großen Druck zu überstehen. Im ersten Duell trifft das Flick-Team auf Japan. "Es ist zwar kein Monsterkader, aber die haben wirklich viele gute Kicker, einige aus der Bundesliga. Das wird nicht zu easy zum Auftakt", glaubt Schönmüller.

Japan wird kein Selbstläufer. Ein Sieg ist schon deshalb Pflicht, weil sonst schon der Druck gegen Spanien wieder groß wäre. "Beim letzten Turnier musste man bei jedem Spiel liefern und hat es dann bei keinem gemacht", sagt Schmelzer. Deshalb: "Das erstes Spiel ist mega wichtig" um gut reinzukommen ins Turnier. Wenn man mit einem guten Auftakt ins Turnier startet, könne das der Mannschaft einen Push geben. "Wenn du in so einen kleine Flow reinkommst, ist das Halbfinale möglich", glaubt der BR-Sportreporter.

Allerdings könnte es schon im Viertelfinale schwierig werden. Es droht ein Aufeinandertreffen mit Brasilien, wenn beide in der Gruppe Erster werden. "Dass wäre schon pfundig", auch mit Blick auf das 7:1 bei der WM 2014.

Drucksituationen vermeiden

Für einen guten Turnierverlauf gilt es deshalb, möglichst Drucksituationen zu vermeiden. "Wenn du in eine Drucksituation kommst, gleich nach dem ersten Spiel, dann wird es besonders anspruchsvoll. Dann musst du schauen, dass du den Laden zusammen hältst." Denn dann habe man Diskussionen, die du gar nicht haben willst", glaubt Schmelzer. "Zum Beispiel: Wo ist der Hummels? Der Mats hätte uns gerettet!"

Diskussionen wolle Flick gerne vermeiden, auch in der Mannschaft. Hummels habe eine starke Meinung, die er auch äußert. Das käme nicht bei allen gut an. Flick setze auf den Wohlfühlfaktor und wolle sicher nicht, dass Diskussionen und Grüppchen entstehen. "Den Tausch vorzunehmen, der ist so ein bisschen untergegangen, in der ganzen Diskussion", sagt BR-Sportreporter Bernd Schmelzer. Flick nomonierte Armel Bella Kotchap für Hummels, "das zu sagen war schon prägend".