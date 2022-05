Einigung erzielt: Haaland wechselt vom BVB zu Manchester City

Borussia Dortmund und der Premier-League-Klub Manchester City haben sich grundsätzlich auf einen Transfer von Stürmerstar Erling Haaland nach dieser Saison verständigt. Es seien noch vertragliche Details abzustimmen, teilten der Fußball-Bundesligist und der englische Premier-League-Club am Dienstag (10.05.2022) mit.

Der Premier-League-Verein zahlt 75 Millionen Euro an den BVB. City-Trainer Pep Guardiola kann sich damit über den vielleicht begehrtesten Spieler der Welt freuen.

Haaland war im Januar 2020 von Salzburg nach Dortmund gewechselt. In den zweieinhalb Saisons bestritt er 88 Spiele für den BVB, erzielte 85 Tore und bereitete 23 weitere vor. Mit ihm gewann der BVB 2021 den DFB-Pokal. In der abgelaufenen Saison hatte Haaland immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und kam nur bei 23 Bundesligapartien zum Einsatz, in denen er 29 Scorerpunkte holte (21 Tore, 8 Vorbereitungen).

Drittteuerster Dortmund-Spieler

Auch der FC Bayern war an dem Stürmer interessiert, gab allerdings an, dass ernsthafte Bemühungen aufgrund der hohen Kosten nicht möglich gewesen sein. Besonders die Gehalts- und Beraterkosten sollen dabei ein Problem gewesen sein. Für Dortmund ist es die dritthöchste Summe, die der Verein für einen Spieler bekommen hat. Nur Ousmane Dembelé (140 Millionen/ FC Barcelona) und Jadon Sancho (85 Millionen/ Manchester United) haben mehr Geld eingebracht.

Haaland hat am Samstag die Möglichkeit, sich gebührend von den Dortmund-Fans zu verabschieden. Am letzten Spieltag trifft der BVB zuhause auf Hertha BSC Berlin.