Einigung erzielt: De Ligt vor Wechsel zum FC Bayern

Matthijs de Ligt wechselt zum FC Bayern München an die Säbener Straße. Die Münchner haben laut Informationen vom Magazin "kicker" und vom TV-Sender "Sport1" am Sonntag ein neues Angebot abgegeben und Juventus Turin ließ sich davon überzeugen und stimmte dem Transfer zu.

Fünf-Jahres-Vertrag für den Niederländer

Der 22-Jährige soll vom deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis 2027 erhalten. 70 Millionen Euro an fixer Ablöse plus zehn Millionen Euro an Boni (davon fünf Millionen an leichte Bedingungen geknüpft, fünf an schwerere) stehen im Raum für den niederländischen Nationalspieler. Bayerns erstes Angebot hatte noch bei 60 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro Boni (5 plus 5) gelegen. Juve wollte ursprünglich eine Fix-Summe von 80 Millionen Euro. Nun haben sich wohl beide Klubs in der Mitte getroffen.

Eine offizielle Bestätigung vom FC Bayern liegt derzeit noch nicht vor.

Besonders hilfreich dürften da die Millionen sein, die der Münchner Klub aus dem Verkauf von Robert Lewandowski vom FC Barcelona einnimmt.