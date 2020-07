Eine "verflixte Saison" des Clubs, aber wenigstens mit Happy End

Vor zwei Jahren war die Club-Welt noch in Ordnung: Der 1. FC Nürnberg stieg im Mai 2018 mit 60 Punkten als Tabellenzweiter zusammen mit Fortuna Düsseldorf (63 Punkte) in das Fußball-Oberhaus auf und sang: "Nie mehr 2. Liga." Allerdings hielt die Euphorie nicht allzu lange an. Am 26. September 2018 kassierten die Mittelfranken im Westfalenstadion in Dortmund mit 0:7 ihre höchste Bundesliga-Niederlage. Nach dem Absturz in die Abstiegszone, die man ab dem 16. Spieltag nicht mehr verlassen konnte, und dem Pokal-Aus im Achtelfinale, enthob der Aufsichtsrat im Februar 2019 sowohl Cheftrainer Michael Köllner als auch Sportchef Andreas Bornemann aus ihren Ämtern.

Achter Bundesliga-Abstieg im Mai 2019

Köllners Assistent Boris Schommers übernahm die Mannschaft bis zum Saisonende, wo der Club mit nur 19 Zählern als Tabellenletzter direkt wieder absteigen musste. Es war der achte Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte - der 1. FCN war Negativrekordhalter.