Eine Saison zum Vergessen für den FC Ingolstadt

Frühe Klarheit kann ein Vorteil sein

Bereits nach dem 30. Spieltag steht fest, mit zehn Punkten Rückstand auf Platz 16 ist der Klassenerhalt nur noch rein rechnerisch möglich. In der frühen Gewissheit des Abstiegs sieht Beiersdorfer aber auch eine Chance: “Wir gehen mit einem klaren Plan in die nächsten Wochen und Monate. Das war in den vergangenen Jahren durch die Relegationen sicher anders, nun gibt es die Planungssicherheit deutlich früher, weshalb wir etwas mehr Zeit haben, um unseren Klub insgesamt und vor allem unseren Kader so zu gestalten, dass er in der nächsten Spielzeit die passende Qualität, Struktur und Leistungskultur in sich vereint.”