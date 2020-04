Eine Kultsendung feiert Jubiläum: 45 Jahre Blickpunkt Sport

Das Jahr 1975: In der Bundesrepublik Deutschland wird das Volljährigkeitsalter von 21 auf 18 Jahre gesenkt, der FC Bayern München verteidigt den Titel im Europapokal der Landesmeister, die spätere Tennislegende Martina Navratilova ersucht um Asyl in den USA und die Sportreporter Eberhard Stanjek und Manfred Vorderwülbecke erfinden eine Sportsendung: "Blickpunkt Sport"! Das Magazin wird zum Klassiker, über Jahrzehnte geben sich Weltmeister und Olympiasieger, Trainer und Funktionäre die Klinke in die Hand.

"Wer in 'Blickpunkt Sport' nicht war, der hat was verpasst." Biathlon-Legende Fritz Fischer

Und zu verpassen gab es vieles: Sportliche Höhepunkte, denkwürdige Auftritte, Hintergründiges und Emotionales prägen eine der Kultsendungen des BR Fernsehens bis heute.