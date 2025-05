"Wusiala"-Experte Nagelsmann verrät seine Wechseltipps für Wirtz

Am Mittwoch wird Florian Wirtz auf dem Rasen der Allianz Arena stehen. Nicht im Trikot des FC Bayern München, wie es der ausgemachte Traum von Uli Hoeneß war, sondern im Dress der Nationalmannschaft. Dann nämlich trifft der DFB im Halbfinale der Nations League Final Four auf Portugal (Mittwoch, 4. Juni, ab 21 Uhr in der Radioreportage bei BR24Sport).

Und auch anschließend wird Wirtz sich erstmal nicht das Trikot des deutschen Rekordmeisters überstreifen. Der Traum der Münchner Verantwortlichen wird sich - zumindest in den kommenden Jahren - wohl nicht erfüllen. Ein Wechsel des Leverkusen-Spielers zum FC Liverpool nimmt immer mehr Formen an. Dass der Weg des 22-Jährigen wohl künftig nach England führt und nicht an die Säbener Straße, daran scheint auch der Bundestrainer einen gewissen Anteil zu haben.

Nagelsmanns Einfluss auf Wirtz' Entscheidung

Zwar erklärte Julian Nagelsmann mehrfach, er habe sich für keinen Verein ausgesprochen - und betonte: "Gegen Bayern spricht gar nichts" - aber dann ließ der 37-jährige Ex-FC-Bayern-Trainer doch durchblicken, bei welchen der Vereine er Wirtz lieber gesehen hätte: "Er ist jung, er braucht einen Klub, wo er eine wichtige Rolle spielt. Eine wichtige sportliche Rolle, aber auch darüber hinaus", erklärte der Bundestrainer und führte aus, aus Bundestrainer-Sicht sei es wichtig, "dass er spielt, dass er von der Tragweite eine ähnliche Rolle hat, wie er in Leverkusen hat."

FC Bayern oder Liverpool: Zu viele Münchner Platzhirsche?

Und wer die sehr übereinstimmenden und ausführlichen Medienberichte zur Causa Wirtz verfolgt hat, weiß: Liverpool-Trainer Arne Slot hat Wirtz einen sehr genauen Plan vorgelegt, dass er genau dieser zentrale Spieler im System und in der Zukunft des Vereins werden soll. Auch der FC Bayern hatte in Wirtz eines der künftigen Gesichter des Vereins gesehen. Aber eben nicht nur in Wirtz. Ähnliches hatte Vereinsverantwortliche auch über Jamal Musiala gesagt, über Joshua Kimmich und Harry Kane. Und mit Musiala ist nun mal bereits ein Spielertyp in der Mannschaft, der auch noch fast dasselbe Spielerprofil wie Wirtz hat. Wie dies zu lösen sei, war zuletzt zu lesen, darüber gab es von Verantwortlichen- und Trainer-Seite unterschiedliche Auffassungen.

Zählt man das alles zusammen, so kann man schnell zu dem Schluss kommen, dass die Entwicklungsmöglichkeiten für einen 22-jährigen Ausnahmespieler im offensiven Mittelfeld derzeit beim FC Liverpool ein wenig besser sind als beim FC Bayern. Zu diesem Schluss ist wohl auch Wirtz gekommen - und - liest man zwischen den Zeilen - auch Nagelsmann. Denn der Bundestrainer schloss seine Ausführungen, dass Wirtz selber entscheiden müsse, ob er die Sicht des Nationaltrainers in seine Entscheidung miteinbeziehen möchte - "und das hat er offensichtlich gemacht", so Nagelsmann.

Wusiala: Ein Duo mit Schwierigkeiten

Der Bundestrainer muss es schließlich wissen, wie schwierig es sein kann, Musiala und Wirtz gemeinsam auf einem Platz zum Harmonieren zu bringen. Beim DFB hatte das System "Wusiala" schließlich nur phasenweise Erfolg. Im Laufe der Europameisterschaft 2024 etwa rückte Bundestrainer Julian Nagelsmann von dem Duo ab, setzte mit Leroy Sané auf einen echten Flügelspieler und hatte für Wirtz ab der K.o-Phase nur noch einen Bankplatz übrig.

Wirtz kam nach dem furiosen Auftakt gegen Schottland nicht mehr so richtig ins Turnier. Und auch nach der EM funktionierte das Duo eher durchwachsen. Während Wirtz und Musiala gegen schwächere Gegner wie Ungarn oder Bosnien und Herzegowina groß aufspielten, hatten sie beim 2:2 gegen die Niederlande große Probleme. Für die entscheidenden Momente sorgten andere Spieler.

Letzte Hoffnung Nations-League-Titel?

Am Mittwoch wartet in der Allianz Arena nun mit Portugal wieder ein Gegner der stärkeren Sorte. Über das Zusammenspiel mit Musiala muss sich weder Wirtz noch Nagelsmann Gedanken machen. Der FC-Bayern-Spieler ist nach einem Muskel-Bündelriss für das Turnier nicht rechtzeitig fit geworden. Und so gibt es auch nicht die allerletzte Möglichkeit, Wirtz durch furiose "Wusiala"-Auftritte im DFB-Dress doch noch von einem Wechsel an die Isar zu überzeugen.