Einbruch in Franck Ribérys Villa in Florenz

In das Haus des ehemaligen Bayern-Stars Franck Ribéry in Italien ist eingebrochen worden. Das teilte der 37 Jahre alte Franzose am Montag in sozialen Netzwerken mit und veröffentlichte auch ein kurzes Video, auf dem die Folgen des Einbruchs zu sehen sein sollen. Die Diebe seien in sein Haus eingedrungen, während er mit seinem Verein AC Florenz das Auswärtsspiel in Parma bestritt.