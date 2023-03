Ein Skirennen für die Kleinsten

Es erinnert ein wenig an die vergangenen Weltcuprennen. Die Piste ist präpariert, rote Tore geben die Strecke vor. Unten im Ziel jubeln die Zuschauer. Nur die Teilnehmenden sind deutlich jünger. Beim Pistenbully Kinderskirennen treten Kinder im Alter von sieben bis 16 Jahren an und messen sich mit anderen in ihrer Altersklasse auf zwei Pisten – der Standard- und der etwas anspruchsvolleren Damenpiste – in der Disziplin Riesenslalom.

Veranstalter ist der Förderkreis für den alpinen Skinachwuchs Oberallgäu. Dem Verein geht es darum, Talente zu entdecken, zu fördern und zu fordern – vor allem aber soll der Spaß am Skifahren vermittelt werden. Talentierten und motivierten Kindern soll der Sprung in den ambitionierten Skirennsport ermöglicht werden.

Prominente Skifahrer entlang der Piste

Prominente Unterstützung bekommen die Kinder in diesem Jahr unter anderem von Skirennfahrer Sebastian Holzmann, der bei der alpinen Ski-WM in Frankreich den fünften Platz im Slalom sicherte. Bei einer anschließenden Tombola können alle Teilnehmenden attraktive Preise gewinnen. Meldeschluss für das Kinderskirennen ist am 29. März.

Mehr Infos unter: https://www.regionalteam-oberallgaeu.de/termine/pisten-bully-kinderskirennen.