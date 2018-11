Ein Nürnberger ist der fitteste Lehrer Deutschlands

Mit einem kräftigen "Good morning everybody" begrüßt er seine Klasse im Englischunterricht. Kai Kastl unterrichtet neben Englisch auch Geschichte an der Lothar-von-Faber-Schule in Nürnberg. Bei seinen Schülern kommt er mit dem Titel "Fittester Lehrer Deutschlands" gut an.

"Dadurch, dass wir alle Sportler sind, ist das toll, dass man da auf einer Höhe ist. Es ist eine Ansichtssache von Respekt, in dem Alter und mit dem Job als Lehrer. Da hat man auch nicht so viel Freizeit und dann sowas noch leisten zu können, ist schon erstaunlich", erzählt ein Schüler.

Sport sollte immer Kastls Hobby bleiben: "Meine Liebe zum Englischen war größer als die zum Sport. Ich wollte unbedingt ein paar Jahre in den USA leben, was mir auch geglückt ist."

Vielseitiges Training

Kai Kastl hat die "CrossFit Open 2018" in seiner Altersgruppe gewonnen und ist Deutschlands fittester Lehrer. Beim CrossFit arbeitet er mit dem eigenen Körper, also ohne Maschinen. Übungen aus dem Alltag werden bei CrossFit intensiviert und schwerer gemacht. Ein Beispiel: Die Bewegung vom Bett aufstehen wird mit Kniebeugen trainiert.

Markus Fuchs ist Headcoach in der CrossFit Box in Nürnberg. Er trainiert Kai und kennt dessen Stärken und Schwächen: "Kai ist auf jeden Fall eher in der Kraftszene unterwegs. Er beugt 200 Kilo ohne Probleme, Kreuzheben 200 Kilo – also die Langhantel vom Boden hochheben. Anfangs waren seine Hassübungen die ganzen Übungen in Richtung Ausdauer: Burpee, wo man sich auf den Boden legt und wieder hochkommen muss, Rudern, auf dem Fahrrad sitzen."

Sein Ziel für 2019

Berufsbedingt trainiert Kastl zurzeit nur vier Mal die Woche. Für die Open-Vorbereitung, also die drei Monate vor den CrossFit Open, will er wieder sechs Mal die Woche ins Training kommen. Nächstes Jahr möchte Kai Kastl wieder bei den CrossFit Open antreten. Diesmal wird er der Älteste in seiner Altersgruppe sein. Aber sein Ziel bleibt: Titelverteidigung bei den CrossFit Open 2019.