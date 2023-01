Ein Neuer im Bayern-Tor: Mit Sommer zum erfolgreichen Frühling?

Die Meisterschaft ist für den Rekordmeister ohnehin Pflicht und in der Champions League will der FC Bayern nicht schon im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain rausfliegen. Doch ausgerechnet für das Top-Duell gegen Paris fehlen den Münchnern nicht nur die Langzeitverletzten Lucas Hernández, und Manuel Neuer, sondern auch Sadio Mané.

Zumindest beim Torhüter ist nach dem schweren Skiunfall mit Schien- und Wadenbeinbruch bei Stammtorwart Manuel Neuer für einen Ersatz gesorgt. Yann Sommer kommt von Liga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach und unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Doch reicht das für einen erfolgreichen Start ins Fußballjahr 2023?

Die Frage der Woche

Ein Neuer im Bayern-Tor: Mit Yann Sommer in einen erfolgreichen Bayern-Frühling?

