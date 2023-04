Ein letztes Mal lässt es Flossenbürg für Eric Frenzel krachen

Der nordische Kombinierer Eric Frenzel beendete vor vier Wochen seine Sportlerkarriere. In seiner Heimatgemeinde Flossenbürg im Oberpfälzer Landkreis Neustadt an der Waldnaab wurde deshalb am Sonntagnachmittag auf die Anfänge und größten Erfolge des 34-Jährigen zurückgeblickt. Mit dabei: Eric Frenzel samt Familie, Eltern, Weggefährten, Fanclubmitgliedern und Flossenbürgs Bürgermeister Thomas Meiler (CSU).

Wanderwege werden nach Frenzel benannt

Der stellvertretende Landrat von Neustadt an der Waldnaab, Albert Nickl (CSU), überreichte dem Ex-Sportler die Landkreismedaille. Frenzel ist auch Botschafter des Landkreises. Mit einer großen Info-Tafel inmitten des Ortes hat die Gemeinde dem nordischen Kombinierer bereits ein Denkmal gesetzt. Bald sollen Eric-Frenzel-Trails rund um Flossenbürg dazu kommen, also erweiterte Wanderwege, die nach dem Sportler benannt werden.

Glücklich über "ganz tollen Abschnitt"

Frenzel selbst nannte seine Karriere mit 17 Jahren Weltcup, drei Olympiasiegen, 18 WM-Medaillen und fünf Mal hintereinander dem Sieg im Gesamtweltcup einen "ganz tollen Abschnitt" in seinem bisherigen Leben. Er sei dankbar, dass er das erleben durfte. "Ich hatte immer auch Glück sehr gesund durch die Karriere zu kommen, ohne größere Verletzungen, die mich zurückgeworfen hätten", so Frenzel. Für ihn war es der zehnte und letzte Empfang in seiner neuen Heimatgemeinde.

Weiteres Talent lebt in Flossenbürg: Terence Weber

Flossenbürg aber blickt bereits hoffnungsvoll auf das nächste Talent. Mannschaftskollege Terence Weber, der ebenfalls aus dem sächsischen Geyer stammt und jetzt in Flossenbürg wohnt, nannte Frenzel ein "großes Vorbild in allen Bereichen". Der unbedingte Wille gewinnen zu wollen, hätten seinen Kollegen und Freund einzigartig gemacht. Hauptsächlich aber sei er menschlich Vorzeigesportler, zu dem man aufschaue, sagte Weber beim Empfang am Sonntag über Frenzel. Beide Sportler hatte die Liebe nach Flossenbürg gezogen.