Ein Lauf durch Bierfranken

Der Marathon führt durch die schönen landschaftlichen Gegebenheiten von Franken, vorbei an vielen Traditionsbrauereien. Die Läufer haben die Möglichkeit bei den Verpflegungsstationen Bier ausgeschenkt zu bekommen und manche Gaststätten bieten auch Spezialitäten wie Schäufele an. Auf den 42 Kilometer befinden sich 16 Verpflegungsstationen, natürlich gibt es dort neben dem Bier auch lauftypische Getränke wie Wasser oder isotonische Getränke.

Bei dem Brauereienlauf kann man aber nicht nur den Marathon laufen, sondern es werden verschiedene Strecken angeboten. Für die jüngsten Teilnehmer findet der Bambini Lauf statt – je nach Alter ist dieser 500 oder 1.000 Meter lang. Dann gibt es den 10 Kilometer Lauf, den Halbmarathon, den Marathon und die Marathon-Staffel. Alle Läufe starten und enden auf der Tanzwiese in Litzendorf.

Rahmenprogramm über drei Tage

Das ganze Wochenende ist beim Brauereienlauf ein Rahmenprogramm geboten: Los geht es am Freitag mit der Wettkampfbesprechung im Festzelt, welches sich ebenfalls auf der Tanzweise in Litzendorf befindet. Am Samstag steht dann das sportliche Event im Vordergrund, aber im Anschluss gibt es eine Finisher-Party und am Sonntag ist für alle Läufer ein Frühschoppen geboten.

Die Anmeldung zum Brauereienlauf ist zwar bereits geschlossen, aber jeder der mitmachen möchte, kann sich auch noch vor Ort nachmelden.

Mehr Informationen und den genauen Streckenplan gibt es auf der Homepage: http://brauereienlauf.de/