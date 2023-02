Ein Jahr nach Winter-Olympia in Peking: immer noch fragwürdig

Vor rund einem Jahr begannen in Peking die Olympischen Winterspiele. Es waren Spiele besonderer Art, China verfolgte damals noch eine Null-Covid Politik. Die Wettkämpfe fanden daher streng abgeriegelt von der Außenwelt statt. Nur ausgewähltes Publikum war dabei. Weder die Sportler noch die Journalisten durften diese Bubble verlassen.

Ski- und Wintersportarena enstand aus dem Nichts

Besonders war dieses Olympia auch, weil China keine Wintersportnation ist. Fast aus dem Nichts hat die Regierung eine Ski- und Wintersportarena auf Weltklasse-Niveau geschaffen. Der Staatsführer gab an, 300 Millionen Chinesen zu Wintersportlern machen zu wollen.

Wie sieht es jetzt aus, ein Jahr danach - hat Olympia wirklich zu einer Skibegeisterung in China beigetragen oder waren die Spiele eine Eintagsfliege? Unsere ARD-Korrespondentin in China, Tamara Anthony, hat Eindrücke auf den Pisten nahe Peking gesammelt.

Nur aus dem Anfängerhügel herrscht Betrieb

Auf dem Anfängerhang in Zhangjiakou, dem Austragungsort der Olympischen Spiele, herrscht immerhin ziemliches Gewusel. Der Snowboardlehrer Ren Xin ist ausgebucht. In China steigt die Zahl der Wintersportler stetig. Ren Xin meint, Olympia habe da geholfen. Allerdings ist es so, dass nur wenige Menschen überhaupt reden wollen, Kritik vor der Kamera kann hier sehr gefährlich sein.

Verwaiste schwarze Pisten in braunen Bergen

Oben bei den Schwarzen Pisten ist ziemlich wenig los. Im Hintergrund sieht man die trockenen, braun-grauen Hänge. Die Abfahrten hier sind zu 100 Prozent künstlich beschneit. Das Wasser wird über viele Hundert Kilometer in die Berge gepumpt. Das Skigebiet ist ein reines Konstrukt der Moderne.

Skisprungschanze ungenutzt, Zukunft ungewiss

Den ganzen Winter komplett leer ist es an der Skisprungschanze in Zhangjiakou. Nur die Fläche unter der Schanze ist hin und wieder in Gebrauch. Insgesamt sind Wintersport-Wettkämpfe in China weiterhin eine Seltenheit. Nur einen Weltcup-Termin - Skiing Freestyle - gab es dieser Saison im Land. Über die Zukunftspläne mögen die Verantwortlichen hier nicht gerne sprechen. Offenbar sind die noch sehr vage. Von einem Olympia-Hype kann also keine Rede sein.