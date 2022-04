Ein gutes Viertel reicht nicht - FC Bayern verliert in Istanbul

Wie ausgewechselt ins dritte Viertel

Diesen Reifen hatte Trinchieri in der Pause nicht nur geflickt, sondern mit einem Antrieb versehen, der kaum aufzuhalten war. Ein akrobatischer Korbleger von Nihad Djedovic brachte keine fünf Minuten nach der Pause die Führung für die Münchner.

Ein Dreier aus dem Dribbling von Lucic zum 52: 47 krönte den 17:0-Lauf. Doch auch wenn Fenerbahce diesen Run brechen konnte, das dritte Viertel gehörte dem FC Bayern. Von -14 auf zwischenzeitlich +10 Punkte - ein beeindruckendes Comeback.

Erneuter Einbruch im vierten Viertel

Mit acht Punkten Vorsprung gingen sie in den letzten Abschnitt. Doch da schien die Luft aus dem eben geflickten Reifen wieder zu entweichen. Fenerbahce kam zurück. Die Fans sorgten für eine giftige Atmosphäre und die Münchner für die Ballverluste, die das Spiel wieder spannend machten: Schrittfehler, Offensiv-Fouls - plötzlich waren die Istanbuler wieder in Führung.

Trotz mehrerer Möglichkeiten, schafften es die Münchner nicht noch einmal zurückzukommen. Ein verworfener Freiwurf von Othello Hunter und ein anschließender Dreier von Istanbul brachten die Partie außer Reichweite. Am Ende gewannen die Gastgeber mit 76:81.

Es droht Top-Favorit Barcelona

Schon am Mittwoch geht es ebenfalls in Istanbul gegen Titelverteidiger Anadolu, am Freitag folgt das abschließende Gruppenspiel bei Titelkandidat Real Madrid. Möchte der FC Bayern in der ersten Runde nicht direkt auf den Topfavoriten FC Barcelona treffen, sollte er diese beiden Spiele gewinnen. Am Sonntag wartet dann das Bundesligaspiel in Gießen.