Ein ganz Großer auf Abschiedstour?

Jubelarien, Standing Ovations, Würdigungsreden: Fans, Trainer und Spieler feiern den gebürtigen Unterfranken bei jedem Spiel. Möglich, dass er es gerade besonders genießt, denn es könnte die letzte Saison für den 2,13-Meter-Mann sein. Noch hat er nicht entschieden, ob er nach dieser Spielzeit bei den Dallas Mavericks aufhört. Denn auch Nowitzki weiß, dass er nicht mehr zu den aller Jüngsten gehört. Eine erneute WM-Teilnahme in diesem Jahr? "Der Zug ist abgefahren“, sagt Nowitzki, der seit 20 Jahren in der amerikanischen Profiliga spielt.

Dirk Nowitzki traut Kollegen viel zu

Bei der Weltmeisterschaft, die vom 31. August bis zum 15. September in China stattfindet, wird "Dirkules“ nicht dabei sein. Dennoch traut er den Kollegen nach der gelungenen WM-Qualifikation einiges zu. "Ich glaube, dass wir eine super junge Generation haben, mit Schroeder, Theis und Zipser“, schwärmt der Altmeister. Und auch, wenn die Gruppengegner der Deutschen Mannschaft noch nicht feststehen: "Die Mannschaft muss sich vor keinem verstecken", so der 40-Jährige. Die Voraussetzungen dafür, dass es für deutsche Basketball-Fans auch in China einen Grund zum Jubeln gehen wird, sind also sehr gut.