Ein Fußballer aus Franken lebt den amerikanischen Meistertraum

Nach seiner Premierensaison war Julian Gressel im Januar 2018 nach über einem Jahr wieder einmal in seiner Heimat Neustadt an der Aisch. "Ich denk auch öfters dran, wenn ich in Atlanta bin, wenn ich ehrlich bin, wie wär das jetzt, wenn ich in der kleinen Stadt Neustadt wär", sagte er dem Bayerischen Rundfunk damals: "Aber, ja, es ist einfach schön, beide Seiten, beide Leben sind schön und ich freue mich, dass ich hier bin jetzt und die Zeit hier genießen kann."

In die USA - nicht nur wegen des Studiums

Sein melodisch-ausgeglichenes Fränkisch hat Gressel noch nicht verloren. Obwohl er schon länger in den USA lebt. Bereits 2013 verließ er das beschauliche Franken Richtung US-Bundesstaat Rhode Island. Nicht nur, um am dortigen Providence College zu studieren. Sondern auch, um seine stockende Fußballkarriere wieder voranzubringen.

Gressel spielte im Jugendbereich lange bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. "Greuther Fürth hat mich im Alter von 15 Jahren nicht mehr übernommen", erinnert er sich heute. Gressel spielte weiter Fußball, wenn auch nicht in den höchsten Ligen, und konzentrierte sich erst einmal auf sein Abitur. Dann wagte er den Schritt in die USA: von Regionalligist Eintracht Bamberg zu den Providence Friars in Rhode Island.

Atlantas Glücksgriff - oder umgekehrt?

Der Lohn nach vier Spielzeiten (2013 bis 2016) bei den Friars: Gressel rutschte in die Drafts der MLS, in dem sich die Klubs die besten Nachwuchsspieler sichern. Atlanta United sicherte sich Gressels Dienste 2017. Ein Verein, der erst 2014 seine MLS-Lizenz erhalten hat und 2017 überhaupt erstmals in der Liga antrat. Dazu ein junger Spieler aus Deutschland, dem man in der Heimat quasi schon den Stempel "gescheitert" verpasst hatte.

Die Symbiose funktioniert bisher perfekt. Gleich in seiner ersten Saison überzeugte Gressel mit fünf Toren und neun Vorlagen in 32 Spielen. Vier Tore und 14 Vorlagen sind es bisher in Spielzeit zwei. Die Fans verehren Gressel mit markigen Spruchbändern. Dabei ist die Saison noch nicht beendet, sondern steuert geradewegs auf den großen Final-Showdown am Samstag (08.12.18) zu: Gressel und Atlanta United stehen im MLS-Finale gegen die Portland Timbers.