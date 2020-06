Ein Frankenderby zum Meisterschafts-Jubiläum

Nationalmannschaft: Nürnberger und Fürther nur auf dem Platz vereint

A propos DFB: Deutschlands Fußballverband wurde wie der 1. FC Nürnberg 1900 gegründet, seit 1908 gab es Länderspiele und eine Nationalmannschaft. Die bestand in den 20er-Jahren fast nur aus Nürnberger und Fürther Spielern.

Erwähnt sei eine Anekdote aus dem Jahr 1924. Am 21. April spielte Deutschland, bestehend aus fünf Nürnbergern und sechs Fürthern - in den Niederlanden. Die DFB-Auswahl gewann 1:0, der erste Sieg überhaupt bei einer Oranje-Elf - obwohl die Spieler auf dem Feld nicht einmal miteinander redeten. Und auch jenseits des Platzes herrschte eisiges Schweigen.

Eine Woche zuvor hatten sich der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth in einem Spiel um die Süddeutsche Meisterschaft 0:0 getrennt. Dabei ging's durchaus etwas rustikaler zu, diverse Rote Karten inklusive. Zum Länderspiel fuhren die Nationalspieler zwar in einem Zug, aber in getrennten Waggons.