Ein Franke à la Beckenbauer: Julian Gressel US-Fußballmeister

Der Titelgewinn für Atlanta und Gressel war nach dem Saisonverlauf nicht überraschend. Blickt man jedoch etwas weiter zurück, zeigt sich, dass sich mit Gressel und Atlanta ein perfektes Team gefunden hat. Gressel, bis zum 15. Lebensjahr bei der Spielvereinigung Greuther Fürth aktiv, schien schon am Ende seiner Karriere zu sein.

Fürth, Bamberg, Providence, Atlanta - Meister!

Greuther Fürth übernahm ihn nicht, Gressel zog's in die Regionalliga Bayern zu Eintracht Bamberg. Dann der Entschluss: Studium in den USA, am Providence College im US-Bundestaat Rhode Island konnte er das auch bei den "Providence Friars" prächtig mit dem Fußballspielen kombinieren. In den Drafts der MLS, in dem sich die Vereine die besten Nachwuchsspieler sichern, schlug dann 2017 Atlanta dazu. In seinem ersten Jahr wurde Gressel zum besten Nachwuchsspieler die Liga gekürt, sein zweites Jahr endete in der vergangenen Nacht mit dem Meistertitel.