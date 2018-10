"Eigentlich letzte Chance" für Löw-Team in Paris

"Wir werden alle irgendwie in die Fresse kriegen", fasst Joachim Löw die schwierige Ausgangslage zusammen. "Vor allem ich, der als Trainer in der Verantwortung steht sowieso." Einen möglichen Rücktritt schließt Löw nach der Frage eines niederländischen Journalisten jedenfalls aus. "In the moment not", so Löw.

Dem Bundestrainer ist durchaus bewusst, dass es jetzt nach der bitteren 0:3-Niederlage um den Abstieg geht: Die Partie in Paris "ist eigentlich unsere letzte Chance" in der Nations League, so Löw. Die Lösungsansätze können allerdings weniger überzeugen: "Ich glaube, jetzt gilt es mal, ein paar Gespräche zu führen". Und "Charakter zeigen gegen Frankreich", lautet die Ansage. "Wir müssen ausblenden, was auf uns einprasselt", erklärt der 58-Jährige. Ob das reicht?

"Langsam, harmlos, wenig Überraschendes"

Julian Draxler übt sich in Selbstkritik: "Wenn wir jetzt sagen würden, wir machen alles richtig außer die Tore nicht, das wäre gelogen". Im Gegensatz zum Bundestrainer spricht er Klartext: "Ich finde, wir spielen ein bisschen zu langsam, zu harmlos, wir haben wenig Überraschungsmomente im Spiel". Auch Bayern-Profi Joshua Kimmich rechnet nicht mit einer schnellen Rückkehr der Nationalmannschaft in die absolute Weltspitze. "Im Moment ist es ein schwerwiegendes Problem, keines, das wir von heute auf morgen abstellen können. Wir müssen daran arbeiten", sagte er in einem Interview mit dem "Kicker". Einen Lichtblick hat der Münchner dann aber doch noch parat: "Jeder der rechnen kann, weiß, was noch drin ist. Der Abstieg droht. Aber wir können auch noch Erster werden. Wir wollen beide Spiele gewinnen und Erster werden".