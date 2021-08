Ehrung für Ruder-Weltmeister aus Würzburg

"Als wir schon ein Stück vorne lagen, war das echt ein geiles Gefühl!" So beschreibt es der Würzburger Ruderer Finn Stäblein. Im bulgarischen Plovdiv ist er am Wochenende Junioren-Weltmeister im Doppelzweier geworden. Stäblein ruderte mit Adrian Groth vom Ruderclub am Wannsee souverän an die Spitze des Feldes, meldet der Deutsche Ruderverband. Für den 18-jährigen Würzburger vom Ruderverein Bayern (WRVB) bedeutet die Goldmedaille den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere.

"Einfach happy" - Finn Stäblein freut sich über den Sieg

Dafür gab wurde jetzt in seinem Würzburg Heimatverein geehrt. "Natürlich ist man danach einfach happy, aber man braucht schon noch ein bisschen Zeit, bis man das so verarbeitet hat", sagt der frisch gebackene Weltmeister. Die Silbermedaille ging mit fast sechs Sekunden Rückstand an Frankreich.

Ein Jahr mit Höhen und Tiefen

Der junge Ruderer hat in diesem Jahr bereits vor dem Weltmeistertitel den deutschen Titel gesichert. Daneben hat er auch sein Abitur bestanden – und das als einer der zehn besten seiner Jahrgangsstufe. Ein absolutes Erfolgsjahr könnte man meinen. Doch es gab auch schwierige Zeiten. Stäblein hat sich nämlich im letzten Jahr das Schlüsselbein gebrochen und hatte erst vor ein paar Monaten eine OP. "Das hat dann ein bisschen gedauert, bis ich wieder reingekommen bin", sagt der junge Sportler.

Silbermedaille für Anna Händl

Eine weitere Ehrung gab es vom Würzburger Ruderverein auch für Vize-Weltmeisterin Anna Händle. Die 19-jährige Sportlerin holte im U-23 Frauen-Vierer die Silbermedaille.