"Wie guter Wein": Goldener Schuh für FCB-Torjäger Lewandowski

Mit 41 Toren hat Weltfußballer Robert Lewandowski in der vergangenen Saison den vermeintlich ewigen Bundesliga-Rekord von Gerd Müller geknackt - jetzt bekam er den verdienten Lohn. Der Ausnahmestürmer von Bayern München hat im Klubmuseum in der Münchner Arena den Goldenen Schuh für Europas besten Liga-Torjäger erhalten. "Ist ehrlich schwer, wirklich", sagte der Torjäger mit einem Schmunzeln, als er die begehrte Trophäe in Händen hielt: "Ich bin sehr stolz, sehr zufrieden." Vor dem polnischen Nationalspieler trugen schon Weltstars wie Eusebio, Müller, Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi den Goldenen Schuh.

Hainer: "Grandiose Leistung" werde "auf ewig in Erinnerung bleiben"

In der Tat, die Freude sah man ihm auch an an diesem Nachmittag. Er saß während der Laudatio von FCB-Präsident Herbert Hainer neben seiner Frau im Publikum. "Ich muss meiner Frau Danke sagen. Sie ist eine große Stütze für mich und eine Motivation, wenn es mal ein bisschen schlechter geht", sagte er. Er könne noch immer nicht glauben, dass er Müllers 40 Treffer aus der Spielzeit 1971/72 wirklich übertroffen hat.

Auch der FC-Bayern-Vorstandsboss Oliver Kahn und Trainer Julian Nagelsmann wohnten der Zeremonie bei. "Seine grandiose Leistung" werde "auf ewig in Erinnerung bleiben", sagte Präsident Hainer.

"Der goldene Schuh passt dir wie angegossen. Schön, dass du bei uns bist. Lass uns weiter gemeinsam Geschichte schreiben!" Herbert Hainer, Präsident FC Bayern