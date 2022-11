Ehrenamtspreis: Ohne den Einsatz wäre die Gesellschaft ärmer

"Großer Dank und großartige Auszeichnung für langjähriges ehrenamtliches Engagement im Sport!" Unter diesem Motto stand die Galaveranstaltung im Ludwig-Erhard-Festsaal des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, auf der der bayerische Sportminister Joachim Herrmann den Ehrenamtspreis 2022 des Bayerischen Landes-Sportverbandes e.V. (BLSV) an elf ausgewählte sportlich engagierte Vorbilder verlieh.

Ausgezeichnet wurden Preisträgerinnen und Preisträger in den Kategorien "Innovation", "Jugend", "Integration/Inklusion", stellvertretend für das große ehrenamtliche Engagement im bayerischen Sport. Auch wurde ein Sonderpreis für Verdienste im Sport verliehen. Zudem gibt es aus jedem bayerischen Regierungsbezirk eine Ehrenamtspreisträgerin beziehungsweise einen Ehrenamtspreisträger.

Die Preisträger:

Peter Kupijai (TuS Schauenstein)

Cornelia Mock (FC 1923 Kleinsteinach)

Dieter Habermann (TSV Wernfels)

Muhammer Nacak (TV 1848 Coburg)

Sieglinde Maryniak (TV Wallersdorf)

Helmut Knittel (FC Heimertingen)

Carolin Hagen (BSV Pool Brothers München)

Noah Graf (ASV Schwend)

Ludwig Tradler (TSV Palling)

Josef Pohl (Behinderten- und Vitalsportverein Weiden)

Clarissa Käfer (Sonderpreis)

Sportminister Herrmann lobt bürgerschaftliches Engagement

Der BLSV würdigt außerordentliches Engagement und sportliches Herzblut für die Vereinsarbeit. Erneut seien die Leistungen der diesjährigen Ehrenamtspreisträger "sehr beeindruckend und zeigen, dass ehrenamtliches Engagement auf der Höhe der Zeit und wichtiger ist denn je".

"Sie gestalten und fördern voller Hingabe und Leistungsbereitschaft das Vereinsleben. Ohne Ihren unermüdlichen Einsatz wäre unsere Gesellschaft sehr viel ärmer", würdigte auch der Minister das Engagement der Preisträger. "Gerade in einer Zeit, in der die persönliche Selbstverwirklichung einen zunehmend höheren Stellenwert als der Dienst am Nächsten zu haben scheint, setzt Ihr bürgerschaftliches Engagement einen Kontrapunkt".

BLSV-Präsident Ammon: "Lassen Sie nicht nach!"

Der Sport brauche die Ehrenamtlichen, denn ohne deren Engagement wären sportliche Erfolge des Einzelnen und der Gemeinschaft nicht möglich. "Es gäbe kein Vereinsleben, kein Sporttreiben im Verein, keine Nachwuchsförderung und auch kein Sich-Miteinander-Messen in Wettkämpfen", sagte Joachim Herrmann in seiner Rede.

Auch BLSV-Präsident Jörg Ammon würdigte die Leistungen aller im organisierten Sport tätigen Ehrenamtlichen und vor allem der diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger: "Ihr freiwilliger Einsatz ist unverzichtbar, damit unser Sport auch weiterhin erlebbar ist und bleibt. Daher mein nachdrücklicher Appell: Lassen Sie nicht nach, machen Sie weiter und engagieren Sie sich."