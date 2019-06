Der frühere UEFA-Präsident Platini wird in den Räumlichkeiten der Anti-Korruptions-Abteilung der Kriminalpolizei im Pariser Vorort Nanterre verhört. Es bestehe der Verdacht der "aktiven und passiven Korruption". Das bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur in Paris, zuvor hatten französische Medien darüber berichtet. Der 63-Jährige war an der umstrittenen Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 nach Katar beteiligt.

Vorwurf: Absprachen über die WM-Vergabe nach Katar

Nach Informationen der Zeitung Le Monde soll sich der derzeit für alle Fußballaktivitäten gesperrte Platini wegen eines Treffens mit dem damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, Tamim Bin Hamad Al Thani, Emir von Katar, und Hamad Ben Jassem, damaliger Premierminister Katars, verantworten. Bei einem Mittagessen am 23. November 2010 im Elysee-Palast in Paris sollen Absprachen über die WM-Vergabe nach Katar getroffen worden sein.

Katar sollte den französischen Klub Paris St. Germain kaufen, im Gegenzug würde Platini seine Kontakte spielen lassen und für Stimmen bei der WM-Vergabe werben. Die WM wurde im Jahr 2010 dann tatsächlich an Katar vergeben, gleichzeitig wurde Russland als WM-Gastgeber 2018 auserkoren. 2011 kaufte sich Katar bei Paris St. Germain ein.

Zahlreiche Funktionäre von der Ethikkommission der FIFA gesperrt

Im Zusammenhang mit den WM-Vergaben wurden immer wieder Korruptionsvorwürfe laut. Viele Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees, das 2010 die Entscheidung pro Russland und Katar traf, sind mittlerweile von der Ethikkommission der FIFA gesperrt worden. Wie Platini wurde auch FIFA-Präsident Sepp Blatter zunächst für acht Jahre gesperrt. Der Internationale Sportgerichtshof CAS reduzierte die Sperre später auf vier Jahre. Sie läuft im Oktober aus.

Platini: Als Spieler überragend

Als Spieler galt Platini noch als einer der Besten weltweit. In Frankreich und Italien wurde er Meister sowie Pokalsieger. Dazu holte er den Europapokal der Landesmeister. Im Nationalteam wurde er Europameister. Drei Mal wurde er zu Europas Fußballer des Jahres gewählt. Von 1988 bis 1992 trainierte er Frankreichs Nationalmannschaft.

Rücktritt als UEFA-Präsident 2016

Seit 2007 war Platini Präsident des Europäischen Fußballverbands UEFA. Im Dezember 2015 gab die Ethikkomission des Weltfußballverbands FIFA bekannt, dass er gesperrt wird. Über die Länge seiner Suspendierung wurde auch vor Gericht gestritten. Im Mai 2016 trat Platini als UEFA-Präsident zurück.

In einer früheren Version wurde über eine Verhaftung Platinis berichtet. Dies haben wir korrigiert.