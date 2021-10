Ehemaliger Motorrad-Vizeweltmeister Reinhold Roth verstorben

Roth-Witwe: "Spätfolgen haben eine Rolle gespielt"

Nach den Angaben seiner Frau starb Roth, der in Amtzell in Oberschwaben nahe dem Allgäu geboren und aufgewachsen ist, an multiplem Organversagen. "Die Spätfolgen der schweren Kopfverletzungen von Rijeka spielten da eine Rolle. Ich bin noch rechtzeitig ins Krankenhaus gekommen, bevor er ganz friedlich eingeschlafen ist", wird Roths Witwe auf der Website speedweek.com zitiert.

Zwei Mal Vizeweltmeister

Roths Karriere begann in den 70er-Jahren, wo er erstmals Deutscher Meister wurde. In den 80er-Jahren sammelte er vier weitere nationale Titel, 1982 wurde er Europameister in der 250-cm³-Klasse.

1987 und 1989 wurde er in dieser Klasse zwei Mal Vizeweltmeister, zunächst hinter dem damaligen deutschen Ausnahmefahrer Toni Mang, dann hinter dem Spanier Sito Pons.